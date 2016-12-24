В Мордовии заключенным колонии пытались переправить СИМ-карты в средствах личной гигиены

Как сообщает УФСИН по РМ, в исправительной колонии №17 были предотвращены доставки запрещенных предметов.

При досмотре посылки, поступившей для осужденного к 6 годам 4 месяцам лишения свободы, сотрудниками отдела безопасности были обнаружены и изъяты 3 флеш-карты и одна сим-карта, спрятанные в шампуне.

В этом же учреждении при досмотре посылки, поступившей на имя осужденного к 8 годам лишения свободы, сотрудники отдела безопасности извлекли сим-карту уже из дезодоранта.