В Мордовии заключенным колонии пытались переправить СИМ-карты в средствах личной гигиены

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Как сообщает УФСИН по РМ, в исправительной колонии №17 были предотвращены доставки запрещенных предметов.
При досмотре посылки, поступившей для осужденного к 6 годам 4 месяцам лишения свободы, сотрудниками отдела безопасности были обнаружены и изъяты 3 флеш-карты и одна сим-карта, спрятанные в шампуне.
В этом же учреждении при досмотре посылки, поступившей на имя осужденного к 8 годам лишения свободы, сотрудники отдела безопасности извлекли сим-карту уже из дезодоранта.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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