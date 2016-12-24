21 сентября при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в Саранске пройдет фестиваль моды MORDOVIA FASHION DAY&NIGHT – 2024. Масштабное для региональных дизайнеров одежды и hand made мастеров мероприятие развернется в ТРЦ «Сити-Парк».



Фестиваль охватит несколько площадок торгового центра с заключительным шоу-показом на паркинге. Стартует фестиваль моды в 13:00 в большом атриуме торгово-развлекательного комплекса.

Для детей и взрослых на фестивале приготовили множество развлечений. Здесь проведут творческие мастер-классы, будет работать ярмарка hand made мастеров и маркет дизайнерской одежды, развернется выставка фоторабот.

Проект «Я-модель» предусматривает возможность для всех желающих бесплатно сфотографироваться в фотозоне, сделать экспресс make up и экспресс укладку волос. На фестивале запланированы модные показы и розыгрыши подарков, а также праздничный концерт.