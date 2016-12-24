В Мордовии церковный вор выслушал приговор суда

46-летний житель города Нижний Ломов Пензенской области обвинялся в хищении имущества из церкви. Он облюбовал уже знакомую по прошлым воровским визитам святую обитель.

Как выяснилось в ходе расследования, 28 июня этого года вечером мужчина автостопом из Пензенской области добрался до Мордовии. В Краснослободске ему переночевать было негде, поэтому он проник через окно в церковь, где до утра проспал на лавке.

Проснувшись до прихода служащих, бесприютный товарищ прошелся по помещению и совершил кражу всякой мелочи - трех бутылок вина, трех пачек церковного угля, пять коробочек ладана, пять коробок смолы, две пачки венчальных свеч и денежные средства. Все добро он сложил в пакеты, с которыми вышел из церкви.

Подозрительного «прихожанина» заметила одна из женщин и сообщила полицейским в какую сторону направился мужчина. Задержали вора на одной из улиц Краснослободска. Похищенное имущество у него было изъято. Примечательно, что 8 лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, совершенную из этой же церкви.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы.