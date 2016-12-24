Не стало Андрея Кондратьева

Вчера вечером остановилось сердце замечательного человека, известного фотожурналиста, нашего большого друга Андрея Кондратьева. 9 июля ему исполнилось всего 49… Нет слов, чтобы описать всю горечь утраты. И не хочется верить в эту ужасную новость. Ушла эпоха...



Большую часть своей трудовой биографии, два добрых десятка лет, Андрюха посвятил работе в «Вечернем Саранске». Начиная с 1997 года, фотографировал на футбольных матчах главной команды республики и наиболее значимых событиях. На постоянной основе сотрудничал с ФК «Мордовия», крупнейшими спортивными изданиями России. Последние три сезона радовал всех замечательными фоторепортажами с матчей Юношеской футбольной лиги (с момента первой игры), турниров РФС, детско-юношеских турниров Saransk Cup, соревнований ФФРМ.



Андрей Кондратьев

09.07.1975 - 18.09.2024



Похороны пройдут в субботу, 21 сентября, в д. Михайловка Лямбирского района. Прощание - в 11.00 по адресу: г. Саранск, ул. Металлургов, д. 4, подъезд 2.



Для всех, кто может оказать посильную помощь семье Андрея Владимировича, сообщаем номер карты: 2200 7004 3713 8315 (Тинькофф, Татьяна Николаевна К.), или по номеру телефона +7 927 183 64 64.