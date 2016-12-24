Прокурор Мордовии 18 сентября с рабочим визитом посетил Ковылкинский район

Прокурор республики Сергей Лапин в селе Курнино оценивал ситуацию, которая сложилась в ООО «Плодовоягодный питомник» - организация признана банкротом и имеет задолженность по заработной плате перед 23 работниками в размере более 1,1 млн рублей.

По информации прокуратуры РМ, предприятие создано Республикой Мордовия, от имени учредителя выступает региональное Министерство земельных и имущественных отношений. Организация работала на территории трех районов республики - Краснослободского, Ковылкинского и Старошайговского. Основным видом деятельности являлось разведение крупно-рогатого скота, производство молочной продукции.

Прокурор республики совместно с Министром сельского хозяйства и продовольствия РМ Антоном Илюшкиным, конкурсным управляющим ООО «Плодовоягодный питомник» Сергеем Кузнецовым и главой Ковылкинского Игорем Бутяйкиным осмотрели производственные помещения и территории предприятия.

Конкурсный управляющий заверил прокурора республики о погашении задолженности по зарплате до конца сентября текущего года за счет поступления денежных средств от сдачи в аренду имущества.

Сергей Лапин пообщался с работниками предприятия, которые выразили надежду на восстановление его деятельности. Глава надзорного ведомства обратил внимание руководителя района и Министра сельского хозяйства на просьбы работников, ориентировал на принятие мер к сохранению производственных площадок и производственных мощностей ООО «Плодовоягодный питомник».

Надзирающим прокурорам на местах Сергей Лапин поручил вопрос выплаты задолженности по заработной плате держать на контроле и обеспечить действенный надзор при прохождении процедуры банкротства.