На Евразийском женском форуме прошла сессия для руководительниц муниципалитетов

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Санкт-Петербурге стартовал Евразийский женский форум. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусена провела сессию для женщин-мэров, где встретились представительницы России, Беларуси, Китая, Сирии и ряда других стран.
Здесь женщины мэры обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов, а также поделились лучшими практиками по развитию инфраструктуры. Помимо этого, участницы отметили значимость созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами.
В июле этого года ВАРМСУ получила официальный статус единой организации, представляющей интересы муниципалитетов на всех уровнях власти. По решению Президента РФ она создает единую платформу для диалога и обмена опытом внутри страны, а также на международном уровне.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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