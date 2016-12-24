На Евразийском женском форуме прошла сессия для руководительниц муниципалитетов

В Санкт-Петербурге стартовал Евразийский женский форум. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусена провела сессию для женщин-мэров, где встретились представительницы России, Беларуси, Китая, Сирии и ряда других стран.

Здесь женщины мэры обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов, а также поделились лучшими практиками по развитию инфраструктуры. Помимо этого, участницы отметили значимость созидательной роли женщины в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами.

В июле этого года ВАРМСУ получила официальный статус единой организации, представляющей интересы муниципалитетов на всех уровнях власти. По решению Президента РФ она создает единую платформу для диалога и обмена опытом внутри страны, а также на международном уровне.