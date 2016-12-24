Четыре десятка автомашин и багги прокатятся по бездорожью в Мордовии

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Чемпионат России по ралли-рейдам «Холмы России» 21 сентября стартует в Ульяновской области, а финишировать его участники через три дня будут уже в Мордовии.
При поддержке Министерства спорта РМ и Федерации автоспорта республики удалось разработать уникальный маршрут, который соединит два города – Ульяновск и Саранск.
Общая дистанция маршрута составит почти 900 «боевых» километров. Всего запланировано шесть спецучастков - короткий пролог и один кольцевой этап в Ульяновской области, два спецучастка по маршруту в Саранск и кольцевой этап, состоящий из двух спецучастков по территории Мордовии.
В ралли вместе с грузовиками примут участие почти четыре десятка автомашин и багги.
«Трасса трехмерная, рулежная и потребует от пилотов максимальной концентрации, а для штурманов предстоит серьезная работа, так как позиции будут сменяться очень быстро, особенно на территории Мордовии, и любая ошибка приведет к значительной потере времени», – рассказал руководитель гонки Александр Грачев.
Торжественная церемония награждения по итогам четырехдневного марафона по полевым дорогам Ульяновской области и Мордовии состоится 24 сентября территории стадиона «Мордовия-Арена» в Саранске.
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