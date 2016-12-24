Уполномоченный по правам ребенка при Главе РМ посетила мордовскую колонию

Дом ребенка при исправительной колонии №2 УФСИН по РМ посетила Уполномоченный по правам ребенка при Главе Мордовии Наталья Юткина.

В сопровождении заместителя начальника пенитенциарного ведомства Сергея Забайкина Наталья Юткина пообщалась с детьми и их мамами, провела беседы с персоналом, обсудила имеющие проблемы с руководством Дома ребенка, а также передала мягкие игрушки детям.

Кроме того, Наталья Юткина вручила фельдшеру Дома ребенка Ольге Карповой благодарственное письмо от Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой за плодотворное сотрудничество в деле защиты прав детей.