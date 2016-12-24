В новом сезоне «Урока цифры» школьники Мордовии познакомятся с основами искусственного интеллекта

С 23 сентября по 13 октября пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры», темой которого станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг».

Один из важнейших навыков при взаимодействии человека и искусственного интеллекта — умение работать с промптами*. Данный навык на современном этапе становится универсальным и необходимым для людей любых профессий и в любой образовательной области. Именно поэтому эта тематика стала ключевой в новом «Уроке цифры» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Первый «Урок цифры» нового сезона познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Также школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет.

*Промпт - это запрос, который пользователь отправляет искусственному интеллекту для получения определенного результата

Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 19 сентября на сайте проекта https://урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Эксперты помогут учителям разобраться в методических материалах и больше узнать о применении искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.