Национальный туристический маршрут Мордовии представили на московском форуме

В Москве на площадке «Экспоцентра» открылась форум-выставка «Отдых». Мероприятие посвящено развитию туристической индустрии в стране и будет работать с 17 по 19 сентября.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представлен на выставке отдельным стендом. В его рамках 16 регионов страны, в том числе и Мордовия, познакомят гостей с национальными туристическими маршрутами, расскажут о точках притяжения.

Мордовия представляет национальный туристический маршрут «Зов Торамы». Он рассчитан на два или три дня и включает в себя посещение основных достопримечательностей республики. Туристы смогут познакомиться не только со столицей Мордовии, но и посетить Центр национальной культуры в Старой Теризморге, побывать в доме-музее «Этно-Куду» им. В.И. Ромашкина, а также в музее тавлинской игрушки в Подлесной Тавле.

В прошлом году маршрут «Зов Торамы» пополнили сеть фудтраков «ШумбраЧи», этно-терраса «Иненармунь», а также два этно-фудтрака под брендом «Голодный лис». Теперь гости Мордовии могут полнее познакомится с гастрономическими традициям региона.

Отметим, что национальные туристические маршруты – это готовые маршруты-путеводители по регионам России, разработанные профессионалами туристической индустрии. Они прошли экспертную оценку и полностью отвечают запросам современных путешественников.