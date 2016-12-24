Участница программы «Мама-предприниматель» из Мордовии создает лавандовый оазис

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется программа «Мама-предприниматель», организатором которой является Минэкономразвития РФ.

В Мордовии появляются удивительные бизнес-проекты, один из них - лавандовая ферма Татьяны Тарасовой, которая решила превратить свою мечту о красивом и ароматном бизнесе в реальность.

Татьяна всегда хотела открыть свое дело, когда она узнала о программе «мама-предприниматель», это стало ее вдохновением. Программа не только помогла ей получить необходимые знания и навыки, но и поддержала в открытии собственного бизнеса.

Девушка выращивает лаванду, доставляя радость людям. Ее растения становятся источником аромата и спокойствия, что особенно ценно в современном мире. Лаванда используется для производства эфирных масел, косметической продукции и даже в кулинарии. Благодаря программе «мама-предприниматель» Татьяна Тарасова нашла единомышленников и поддержку среди других предприимчивых женщин.

«Это уникальный опыт, который позволил мне иначе взглянуть на предпринимательское сообщество. Меня вдохновляют женщины, которые тоже представили свои проекты на программе. Каждая из них уникальна, со своим мышлением и целями. Спасибо Центру «Мой бизнес» за предоставленную возможность поучаствовать, это бесценно», - отмечает бизнесвумен.

Татьяна Тарасова стремится развивать свой бизнес. Когда лаванда подрастет, планирует организовывать экскурсии на ферму, проводить мастер-классы по использованию лаванды и, конечно, будет радовать клиентов продуктами своего бренда из натуральных ингредиентов. Предприниматель хочет создать лавандовый оазис, куда будут приезжать люди не только за покупками, но и за уникальным опытом.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, но при этом хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям», – поясняет замминистра Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.

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