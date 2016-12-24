В Рузаевке нетрезвый водитель на иномарке протаранил авто на перекрестке

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По информации Госавтоинспекции республики, 17 сентября в 16:10 на ул. Маяковского в Рузаевке 41-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», по предварительным данным, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на остановившуюся перед светофором на «красный» автомашину «Хендэ Солярис» под управлением 33-летней девушки.
В результате ДТП барышня из корейской легковушки с различными травмами была доставлена в Рузаевскую ЦРБ, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой с назначенным лечением.
Девушка за рулем находилась в трезвом состоянии, в отличие от водителя «Шевроле Лачетти» - у него было установлено алкогольное опьянение. На мужчину составили соответствующий административный материал.
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