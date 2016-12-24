В Ботаническом саду Саранска пройдет концерт вокально-инструментальной музыки

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Посетителей Ботанического сада 22 сентября накроет листопад знакомых мелодий и закружит ураган искрометных и зажигательных ритмов.
В программе концерта вокально-инструментальной музыки прозвучат авторские сочинения, эстрадные и народные песни, инструментальные композиции на духовой мелодике, а также импровизации на хэндпане* в исполнении студентов и преподавателей кафедры народной музыки Института национальной культуры.
Начало 16:00.
*Хэндпан - перкуссионный мелодический инструмент, состоит из двух стальных полусфер. При ударах он начинает вибрировать, в чем и кроется секрет его неземной мелодичности.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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