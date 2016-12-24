Житель Саранска в мошеннической «лотерее» лишился полумиллиона рублей

В столице Мордовии с заявлением к полицейским обратился безрассудно доверчивый 55-летний местный житель. Он стал жертвой «вирусной» рекламы в интернете – польстившись на фиктивный выигрыш в некую лотерею, мужчина позволил аферистам похитить у него 485 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что 15 сентября просматривал на смартфоне новости в интернете. В какой-то момент на экране появилось сообщение о «счастливом событии» - якобы, пользователь выиграл в лотерее крупное денежное вознаграждение.

Житель Саранска решил ухватить удачу за хвост, прошел по ссылке и зарегистрировался на неизвестном сайте. Для получения выигрыша он ввел все свои персональные данные, а также реквизиты банковской карты вместе с CVV-кодом на ее оборотной стороне.

Разумеется, никаких денежных призов организаторы мошеннической «лотереи» выдавать не собирались, а «счастливчику» через некоторое время поступило смс-сообщение о снятии с его счетов всех сбережений. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.