В Лямбирском районе без вести пропал Токарь

В Мордовии полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Токаря Валерия Степановича, 1963 года рождения, жителя села Владимировка Лямбирского района. Заявление в полицию поступило от матери разыскиваемого, которая пояснила, что с конца августа у нее была утеряна связь с сыном.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 38-59-56, 8-909-326-6625 или 102.