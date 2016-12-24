В Лямбирском районе без вести пропал Токарь

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В Мордовии полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего Токаря Валерия Степановича, 1963 года рождения, жителя села Владимировка Лямбирского района. Заявление в полицию поступило от матери разыскиваемого, которая пояснила, что с конца августа у нее была утеряна связь с сыном.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8(8342) 38-59-56, 8-909-326-6625 или 102.
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