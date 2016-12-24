На площадке патриотического проекта жителям и гостям Саранска предложат множество активностей

В Саранске 21 сентября на площади у стадиона «Мордовия Арена» развернется патриотический проект «Служба по контракту – твой выбор!»

Все желающие смогут ознакомиться с образцами современного вооружения, принять участие в различных мастер-классах, подписать открытку бойцам СВО с теплыми пожеланиями и поупражняться управлением БПЛА на симуляторе.

На главной сцене выступят артисты учреждений культуры республики и пройдет торжественная церемония посвящение в юнармейцы.

Подробности – в афише.