На площадке патриотического проекта жителям и гостям Саранска предложат множество активностей

«Мы этой темой живем!»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
В Саранске 21 сентября на площади у стадиона «Мордовия Арена» развернется патриотический проект «Служба по контракту – твой выбор!»
Все желающие смогут ознакомиться с образцами современного вооружения, принять участие в различных мастер-классах, подписать открытку бойцам СВО с теплыми пожеланиями и поупражняться управлением БПЛА на симуляторе.
На главной сцене выступят артисты учреждений культуры республики и пройдет торжественная церемония посвящение в юнармейцы.
Подробности – в афише.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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