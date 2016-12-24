В Мордовии во время профилактического мероприятия «Пешеход» выявили более 40 нарушений

Как отмечается в информации Госавтоинспекции республики, в ходе мероприятия за невыполнение водителями требования уступить пешеходам дорогу было составлено 11 административных материалов, за нарушение правил пешеходами - 32 материала.

В Госавтоинспекции напоминают, что за игнорирование правил дорожного движения пешеходы рискуют получить штраф в размере 500 рублей, а водители за непредоставление им преимущества могут раскошелиться на более существенную сумму штрафа - от 1500 до 2500 тысяч рублей.