В Мордовии во время профилактического мероприятия «Пешеход» выявили более 40 нарушений

«Это боль, которая вонзается в сердце!»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Как отмечается в информации Госавтоинспекции республики, в ходе мероприятия за невыполнение водителями требования уступить пешеходам дорогу было составлено 11 административных материалов, за нарушение правил пешеходами - 32 материала.
В Госавтоинспекции напоминают, что за игнорирование правил дорожного движения пешеходы рискуют получить штраф в размере 500 рублей, а водители за непредоставление им преимущества могут раскошелиться на более существенную сумму штрафа - от 1500 до 2500 тысяч рублей.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества