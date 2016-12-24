На ключевой автомагистрали Саранска организовали «Зеленую волну»

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По информации Госкомтранса РМ, в рамках внедрения в столице Мордовии интеллектуальных транспортных систем по ул. Коммунистической на пяти перекрестках (с улицами Ботевградская, Пролетарская, Большевистская, Рабочая и проспектом Ленина) функционируют умные светофоры с датчиками детектирования количества транспортных средств. Это нововведение направлено на ликвидацию автомобильных «пробок».
Получая информацию с «умных светофоров», специалисты ЦОДД РМ вводят в действие программные алгориты для нейтрализации скопления автомашин.
«Зеленая волна» работает только на ул. Коммунистическая в период с 7.00 до 10.00 в направлении с Химмаша в центральную часть города и с 16.00 до 19.00 - в обратном направлении.
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