В Саранске в связи с проведением «Кросса нации» ограничат движение транспорта

21 сентября в республике проведут соревнования в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации» и пробег памяти олимпийского чемпиона Петра Григорьевича Болотникова. Ожидается, что в массовых забегах примут участие порядка 4-х тысяч любителей здорового образа жизни.

В зависимости от возраста и степени подготовленности спортсмены и любители будут соревноваться на дистанциях от 4 до 21 км. Победителей «Кросса нации» наградят медалями, дипломами и памятными подарками от Минспорта РФ.

Первые тройки лидеров в пробеге памяти Петра Болотникова будет награждены денежными призами.

Соответственно, на время проведения соревнований в Саранске будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.



По информации городской Администрации, ограничения будут действовать 21 сентября с 9:00 до 14:00 на следующих участках:

- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5) (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»

- по ул. Кочкуровской – на участке от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, д. 1) до стадиона «Мордовия Арена»

- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1 стадиона «Мордовия Арена».

При этом, именно стоянка транспортных средств на этих улицах будет исключена уже с 20:00 20 сентября.