Отделение Банка России в Мордовии проведет День открытых дверей

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Отделение Банка России в Мордовии 28 сентября приглашает жителей и гостей Саранска на День открытых дверей. Специалисты отделения подготовили просветительские активности, которые познакомят детей и взрослых с миром финансов и банковского дела: лекции, мастер-классы, занимательные игры и выставки.
Посетители узнают, как менялись бумажные деньги с XVIII века до наших дней, познакомятся с работой кассовой техники, научатся отличать фальшивые деньги от настоящих, а также грамотно составлять личный финансовый план. Гостям расскажут, как не стать дроппером и не попасться на уловки мошенников.
Для участия требуется предварительная регистрация. При себе нужно иметь паспорт.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 32Б. Справки по телефону: 8 (8342) 29-01-39.
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