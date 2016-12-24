В Саранске прошел благотворительный молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая купина»

17 сентября, в день памяти иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил благодарственный молебен в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске.

Этот образ особенно почитается сотрудниками органов МЧС России. На молебен собрались сотрудники и руководители ведомства, а также представители республиканской общественной организации ветеранов пожарных и спасателей.

По окончании молебна архипастырь обратился к молящимся со святительским словом, окропил святой водой сотрудников МЧС.