В Саранске прошел благотворительный молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая купина»

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17 сентября, в день памяти иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил благодарственный молебен в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске.
Этот образ особенно почитается сотрудниками органов МЧС России. На молебен собрались сотрудники и руководители ведомства, а также представители республиканской общественной организации ветеранов пожарных и спасателей.
По окончании молебна архипастырь обратился к молящимся со святительским словом, окропил святой водой сотрудников МЧС.
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