В Мордовии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

По информации Госавтоинспекции республики, 16 сентября в Рузаевском районе в 16:10 на ул. Ленина в селе Трускляй 53-летний мужчина за рулем автомашины «Хендай Санта Фе» при совершении поворота налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении.

В результате произошло столкновение внедорожника с незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом марки «Стелс» под управлением 15-летнего школьника.

С места ДТП несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу. Водитель автомашины по данным Госавтоинспекции находился в трезвом состоянии. В этом году он уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения.

В отношении собственника мотоцикла также было возбуждено дело об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.