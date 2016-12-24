В Мордовии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

«Мы этой темой живем!»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
По информации Госавтоинспекции республики, 16 сентября в Рузаевском районе в 16:10 на ул. Ленина в селе Трускляй 53-летний мужчина за рулем автомашины «Хендай Санта Фе» при совершении поворота налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении.
В результате произошло столкновение внедорожника с незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом марки «Стелс» под управлением 15-летнего школьника.
С места ДТП несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую центральную клиническую больницу. Водитель автомашины по данным Госавтоинспекции находился в трезвом состоянии. В этом году он уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения.
В отношении собственника мотоцикла также было возбуждено дело об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом