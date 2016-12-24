В Мордовии пройдут встречи клуба социальных предприятий

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саранске 18 сентября стартует традиционный проект «Бизнес с душой».

Мероприятие организовано Центром инноваций социальной сферы и позволяет действующим социальным предпринимателям, которые уже получили гранты, делиться своим опытом с теми, кто только начинает.

В серию встреч входит:

- презентации успешных проектов

- экскурсии по предприятиям грантополучателей

- мастер-классы и круглые столы с экспертами

- networking для новых контактов и сотрудничества, а также многое другое.

Первую экскурсию по своему бизнесу проведет социальный предприниматель Наталья Батраченко. Она расскажет о пользе иппотерапии, занятиях верховой ездой для детей и о том, как превратить все это в выгодный и социально полезный проект.

Поддержит выступление Натальи и поделится своим опытом другой социальный предприниматель – Айдар Шафиев. Он, как и Наталья, создал свой бизнес с нуля и успешно его развивает. Предприниматель открыл собственное производство натурального мыла.

В России закреплено 4 категории социального предпринимательства. О каждой, функционирующей в нашем регионе, будет рассказано в рамках встреч клуба социальных предпринимателей «Бизнес с душой».

Даты и место проведения первой встречи: 18 сентября в 15:00, с. Луховка, ул. Октябрьская, д. 60.

Сбор участников состоится в 14:30 в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14. (автотранспорт предоставляется).

Стоит отметить, что на встрече будет проведен мастер-класс «Личный бренд предпринимателя».

Подробнее с графиком можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3DLnq7.