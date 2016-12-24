Какие услуги для посетителей запланированы в круглогодичном термальном комплексе «Termoland»»?

Как известно, в Саранске на улице Волгоградская планируется строительство круглогодичного термального комплекса для всей семьи «Termoland»». У жителей и гостей Саранска появится возможность посещать бани и сауны, аквапарк, бассейны, термальные зоны, а также воспользоваться услугами СПА и массажа. Для удобства посетителей будут доступны услуги зоны питания и парковки.

По проекту на строительство и оснащение комплекса будут направлены инвестиции на сумму свыше 1 млрд рублей. При этом, будут созданы 164 новых рабочих места. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

В «Termoland» будет предоставляться широкий перечень оздоровительных процедур. На территории термального комплекса будут доступны обогащенные минералами бассейны, джакузи и термальные источники. Банный комплекс представлен уникальным разнообразием саун со всех уголков света. Здесь можно будет посетить первую в городе кино-баню, уникальную баню в арабском антураже, традиционный, грязевой и мыльный хамам, травяную, нефритовую и гималайскую сауны, а также русскую баню.

Следует отметить, что на территории республики осуществляется предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам на праве аренды без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, включенных в государственные программы РФ, Республики Мордовия или в муниципальные программы комплексного социально-экономического развития.

Объем вложений внебюджетных средств в таких случаях должен составлять: на территории городского округа Саранск в размере не менее 150 млн. рублей, на территории муниципальных районов Мордовии в размере не менее 25 млн. рублей.

Дополнительную информацию о мерах поддержки инвестиционной деятельности можно получить в отделе инвестиционной политики Минэкономики РМ по телефонам: 39-15-72, 39-15-70.