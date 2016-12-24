В Мордовии при столкновении четырех автомашин пострадал один пешеход

По информации Госавтоинспекции республики, 14 сентября на дороге в Темниковском районе около 8 часов утра 47-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21101», по предварительным данным, не учел дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Kиа Рио».

После столкновения «десятка»» съехала на левую по ходу движения обочину, где врезалась в стоявшую автомашину «Хендай Элантра». «Хендай Элантра» по инерции совершила наезд на припаркованную автомашину «Лада Х-рей» и на 65-летнюю женщину, которая стояла рядом с автомашиной. В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована Темниковскую районную больницу.

Отмечается, что водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. При этом, виновник аварии в этом году уже 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения.