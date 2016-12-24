В Мордовии продолжается рост экономической активности

В июле-августе 2024 года в России продолжился рост экономической активности. Об этом говорится в сентябрьском выпуске доклада Банка России.



В Мордовии по данным Росстата, промышленное производство в июле 2024 года выросло на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рост деловой активности в республике поддерживался, в том числе банковским кредитованием. За 7 месяцев текущего года региональный бизнес получил кредиты на более чем 49 млрд рублей. Это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, увеличились объемы кредитования в сфере производства машин и оборудования, транспортных средств, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. К началу августа 2024 года кредитный портфель бизнеса превысил 77 млрд рублей, увеличившись за год на 19,2%.