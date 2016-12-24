В рамках реализации проекта «Авиамодельный клуб «Кавал» в Мордовии пройдет открытое первенство по авиамодельному спорту среди учащихся в возрасте до 18 лет.

Соревнования состоятся 29 сентября на территории Центрального аэроклуба ДОСААФ в поселке Лямбирь. Свои навыки и умения в управлении беспилотниками продемонстрируют не только участники клуба «Кавал», но и других авиамодельных сообществ региона.

«Кавал» (в переводе с мокшанского языка - коршун) был открыт в Рузаевке в июле 2023 года. Ведущим специалистом проекта является энтузиаст и профессионал своего дела Владимир Макарычев. Он много лет трудился на базе ЦДОД «ЮНИТЭР» и всю свою жизнь посвятил обучению детей созданию и запуску различных моделей беспилотных летательных аппаратов. Сейчас авиамодельный спорт вместе с ним развивается на базе молодежной общественной организации «Рост».

«С молодежью собираем беспилотные летательные системы по трем направлениям: вертолетного и самолетного типа, а также квадрокоптеры. Управлять ими тоже нелегко, и этому действительно нужно научиться. Ребята на практике узнают их устройства, системы и агрегаты. На занятиях детей и подростков учим разбираться в строении и обслуживании квадрокоптеров», - рассказывает Владимир Макарычев.

Отметим, что по итогам конкурса Фонда президентских грантов в прошлом году был поддержан проект МОО «Рост» под названием «Авиамодельный клуб «Кавал». Размер гранта составил 1 908 850,70 руб.