Фальшивые букмекеры выманили у жителя Саранска более 1 миллиона рублей

По информации МВД по РМ, жертвой интернет-мошенников стал 33-летний житель мордовской столицы.

В полиции он рассказал, что в одной из социальных сетей на него вышел некий представитель букмекерской конторы, предложивший делать ставки на исход спортивных состязаний. Заинтересовавшись предложением, парень перешел по ссылке в аккаунт «Football Agent», со специалистом которого у него завязалась переписка.

Персональный консультант стал инструктировать жителя Саранска, как делать ставки на спортивные мероприятия. Также игрок завел по рекомендации виртуальный кошелек, на который после его денежных переводов зачислялась криптовалюта. При этом личных сбережений у потерпевшего не было, ему приходилось оформлять кредиты.

После нескольких удачных ставок консультант сообщил клиенту о выигрыше, однако для того, чтобы получить эти деньги, требовалось заплатить сначала налог, потом внести страховые взносы, оплатить различные комиссии и т. д.

Засомневавшись, молодой человек обратился к знакомому юристу, который порекомендовал ему написать заявление в полицию. В общей сложности житель Саранска перевел на неизвестные ему счета более 1 миллиона рублей.

По данному факту в МВД по РМ возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.