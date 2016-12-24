В МГУ им. Н.П. Огарева открылось новое пространство для программистов

13 сентября, ко Дню программиста, в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева открылась ИТ-пирамида. В ее создании приняли участие IT-компании Эволента, Инфомаксимум, Базис, Heads & Hands и Сбер. Пространство располагается на верхнем этаже корпуса экономического института. Оно станет точкой притяжения для студентов, желающих связать свою судьбу с информационными технологиями.

Первым событием на новой площадке стала встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с представителями компаний IT-отрасли. Они рассказали о действующих проектах и планах на будущее. Отличившихся работников отрасли Глава республикинаградил почетными грамотами и благодарностями.

Артём Здунов поздравил всех присутствующих с Днем программиста: «Отрадно видеть, что университет и бизнес практически на всю закрывают повестку: это и полный учет, полная инвентаризация, управление жизненными ситуациями — что очень важно. Раньше мы были настроены на уровень государственной власти, системы государственного информационного учета. Но есть же и простые жизненные ситуации - человеку надо куда-то доехать, с кем-то встретиться, что-то заказать. Поэтому, коллеги, настраивайтесь на полноценную работу здесь. Со своей позиции хочу сказать, что мы вас, безусловно, поддержим».

Обратился к участникам встречи и ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко: «До начала мероприятия мы уже увидели с вами, что внутри началось общение между компаниями IT-отрасли, общение с коллегами из университета — это очень важно. Дальше нам с вами предстоит продолжать инвестировать в сотрудников университета, в тех молодых людей, которые приходят к нам обучаться и которые в будущем станут сотрудниками ваших компаний. Хочу всем нам пожелать, чтобы у нас появлялись новые идеи и проекты, которые позволят университету быть современным с точки зрения образования и науки. Теперь у нас с вами есть совместная точка, и от нас зависит, будет ли здесь жизнь. А она здесь появится только в том случае, если мы с вами будем ставить перед собой задачи и решать их».

ИТ-пирамида позволит студентам-программистам участвовать в проектах профильных компаний, повышая уровень своих компетенций, прямо на территории университета.

«Предполагается, что работать и общаться в ИТ-Пирамиде станут студенты университета, работающие, стажирующиеся или проходящие практику в компаниях-резидентах. Для студентов польза именно в участии в реальных проектах, в получении практических навыков от ведущих разработчиков. Для региона — это закрепление высококвалифицированных кадров в региональных компаниях, а для страны — вывод ИТ-специалистов на рынок труда в кратчайшие сроки. Мы открыты для всех компаний, но считаем, что это должны быть те, кто разрабатывают отечественные решения, чтобы участники из числа студентов имели возможность погружаться в разработку отечественных ИТ-проектов», — отметил декан факультета математики и информационных технологий Руслан Жалнин.