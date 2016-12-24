В школах Мордовии открываются «Кванториумы»

Новый учебный год в Саранской школе №39 начался с обновлений. 11 сентября на базе школы открылся детский технопарк «Кванториум». Это новый формат дополнительного образования, которое могут получить учащиеся и возможность определиться со своей будущей профессией.

«На сегодняшний день в Мордовии открыто пять школьных «Кванториумов». Это уникальное пространство, где ребята смогут на практике проводить опыты, подробнее изучить явления и законы. Также это возможность выйти за рамки школьной программы и реализовать свои проекты. Желаю вам интересной работы, в результате которой в стенах вашей школы вырастут новые инженеры, исследователи и изобретатели», - поздравила учащихся и учителей заместитель министра образования РМ Юлия Грызулина Юлия Грызулина.

«Кванториум» - это отличная возможность получить знания на практике, а также лучше подготовиться к олимпиадам, проверочным работам и экзаменам. Школьники 39-й школы стали не единственными счастливчиками. Технопарк «Кванториум» открылся также в Саранской школе №35 и Луховском лицее. Созданы они в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».