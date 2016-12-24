Прием заявок в Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи продлен

Организационный комитет III Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи принял решение о продлении приема заявок. Студенты и молодые специалисты из Мордовии получили еще один шанс присоединиться к образовательному мероприятию. К участию приглашаются граждане в возрасте 18-25 лет. Подать заявку можно здесь: clck.ru/3ChNgp

Претендентам предстоит решить кейс или представить собственный проект. По результатам конкурса выберут 250 человек, которые 2-6 октября будут участвовать в интерактивных, образовательных и проектных мероприятиях в Мастерской управления «Сенеж».

Также участники встретятся с ведущими специалистами госорганов, отечественных ИТ-компаний, а также общественных и научных организаций. В этом году в Школу приглашены представители Минцифры РФ, «ВКонтакте», «Яндекса», «Ростелекома», «Газпром-Медиа Холдинга» и другие эксперты в области информационной безопасности, медиа и права.

Напомним, что Школа проводится для обеспечения психологической безопасности и построения ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Участники смогут получить необходимые для этого навыки, а также построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития ИТ в своем регионе.

Школа организована Университетом имени О.Е. Кутафина по программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Партнерами проекта стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».