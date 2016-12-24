Новая спецтехника поступила в подразделения «Газпром газораспределение Саранск»

Комплексное благоустройство
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Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов вручил водителям ключи от 24 новых автомобилей.
Спецтехника на сжиженном и компримированном природном газе приобретена в рамках инвестиционной программы. Рабочие автомобили повышенной проходимости УАЗ и ГАЗ поступили в районные подразделения газораспределительной организации. Все транспортные средства оснащены специальным оборудованием для работы в чрезвычайных ситуациях.
Всего в эксплуатации у газовиков 278 единиц техники на газомоторном топливе. Основная масса - это УАЗы различной модификации. В некоторых районных подразделениях компании доля техники, работающей на сжиженном и компримированном газе, составляет около 100%.
«В 2024 году благодаря инвестиционной программе в общей сложности наш автомобильный парк пополнится на 38 единиц. Для нас это существенная помощь – новая техника направляется на реализацию мероприятий по газификации и догазификации, а также для ликвидации возможных нештатных ситуаций», - отметил Владислав Портнов.
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