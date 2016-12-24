У жителей Мордовии есть возможность продвижения по социальным лифтам

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Жители Мордовии могут принять участие в конкурсах открытой платформы «Россия - страна возможностей». Она была создана в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Для консолидации работы в республике организовали оперативный штаб по информированию целевых групп о конкурсах платформы, среди них «Другое дело», «Твой ход», «Начни игру». Перед победителями открываются большие перспективы, в том числе обучение в Мастерской управления «Сенеж». От республики участниками проектов и форумов этого центра стали 13 человек.
В 2024 году в рамках проекта провели 12 информационных встреч. В них приняли участие 900 студентов вузов республики и учащихся среднего специального образования.
Кроме того, была организована информационная кампания по привлечению к участию в проекте «Больше чем путешествие» платформы «Россия - страна возможностей». Это программа, благодаря которой молодые люди могут увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей.
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