У жителей Мордовии есть возможность продвижения по социальным лифтам

Жители Мордовии могут принять участие в конкурсах открытой платформы «Россия - страна возможностей». Она была создана в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Для консолидации работы в республике организовали оперативный штаб по информированию целевых групп о конкурсах платформы, среди них «Другое дело», «Твой ход», «Начни игру». Перед победителями открываются большие перспективы, в том числе обучение в Мастерской управления «Сенеж». От республики участниками проектов и форумов этого центра стали 13 человек.

В 2024 году в рамках проекта провели 12 информационных встреч. В них приняли участие 900 студентов вузов республики и учащихся среднего специального образования.

Кроме того, была организована информационная кампания по привлечению к участию в проекте «Больше чем путешествие» платформы «Россия - страна возможностей». Это программа, благодаря которой молодые люди могут увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей.