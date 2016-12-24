26-летняя девушка из Саранска перевела телефонным мошенникам более 2,2 млн рублей

В саранском отделе полиции приняли заявление у 26-летней местной жительницы, ставшей очередной жертвой телефонных мошенников. Девушка попалась на ставшую уже примитивной уловку аферистов.

Как сообщает МВД по РМ, в полиции барышня рассказала, что 9 сентября по мессенджеру ей поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что злоумышленники стремятся получить доступ к ее банковскому счету. Избежать неприятных последствий, по словам специалиста, можно было перечислением сбережений на безопасные депозиты.

Жительница Саранска последовала рекомендациям, сняла в ближайшем банкомате 2 миллиона 242 тысячи рублей и двумя платежами перевела денежные средства на указанные ей счета.

На следующий день махинаторы попытались ее «раскрутить» еще и на двухмиллионный кредит – дескать, вчерашние операции не прошли. Но у девушки случилось озарение, она прекратила разговор и обратилась в полицию.