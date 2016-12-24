Михаил Кирсанов посетил в Саранске кадровый центр «Работа России»

В рамках рабочей поездки в Мордовию директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаил Кирсанов побывал во флагманском Центре занятости населения в Саранске, а также территориальном отделе по Лямбирскому району.

В преимуществах работы в новых условиях Михаил Кирсанов смог убедиться лично. Представители службы занятости провели для гостя экскурсию по зданию центра, показали работу секторов и зон в условиях обычного буднего дня.

Самое ценное в комплексной модернизации - это изменение подхода в работе с клиентами. Соискатели могут не только быстро найти подходящую работу, но и бесплатно повысить свою квалификацию или получить новую востребованную на рынке труда профессию. Здесь получить индивидуальную консультацию психолога, поучаствовать в групповых тренингах и коворкинге. Для посетителей с детьми оборудован детский уголок, есть комфортная зона ожидания.

«Посетители активно пользуются сектором цифровых сервисов, где самостоятельно или с помощью карьерных консультантов работают в личных кабинетах, ищут вакансии на портале «Работа России». В окнах приема сотрудники службы занятости проводят индивидуальную работу с соискателями, выдают направления на работу», - отметил директор центра занятости населения РМ Игорь Юрченков.

На сегодняшний день уже пять кадровых центров республики модернизированы и работают в новом формате, среди них кадровые центры Саранска, Рузаевки, Краснослободска, Зубово-Полянского и Старошайговского районов. Еще 18 учреждений завершают ремонт и начинут работать в новом режиме уже в этом году.