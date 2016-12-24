В Мордовии для семей ветеранов СВО провели мастер-класс по кузнечному делу

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для семей защитников экскурсию в кузницу поселка Ялга.
Мастер Ильдар Фейсхаков показал гостям кузницу и ознакомил с принципами работы оборудования. Из-под рук умелого кузнеца выходят резные подсвечники, стойки для цветов и фонарики из металла.
Взрослые и дети смогли примерить на себя роль настоящих мастеров кузнечного дела. Они отбивали раскаленный металл с помощью молотка и придавали ему нужную форму.
«Кузнечное мастерство - дело настоящих мужчин. Я не раз наблюдал за работой мастеров на различных фестивалях, а сегодня самому довелось примерить на себя роль кузнеца. Когда из куска металла в руках возникает настоящее произведение искусства, душа радуется! Нам с сыном Федором дело пришлось по душе!» - поделился впечатлениями ветеран Алексей Владимиров.
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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