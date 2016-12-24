В Мордовии для семей ветеранов СВО провели мастер-класс по кузнечному делу

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для семей защитников экскурсию в кузницу поселка Ялга.



Мастер Ильдар Фейсхаков показал гостям кузницу и ознакомил с принципами работы оборудования. Из-под рук умелого кузнеца выходят резные подсвечники, стойки для цветов и фонарики из металла.



Взрослые и дети смогли примерить на себя роль настоящих мастеров кузнечного дела. Они отбивали раскаленный металл с помощью молотка и придавали ему нужную форму.

«Кузнечное мастерство - дело настоящих мужчин. Я не раз наблюдал за работой мастеров на различных фестивалях, а сегодня самому довелось примерить на себя роль кузнеца. Когда из куска металла в руках возникает настоящее произведение искусства, душа радуется! Нам с сыном Федором дело пришлось по душе!» - поделился впечатлениями ветеран Алексей Владимиров.