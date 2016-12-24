Администрация Кадошкинского района Мордовии по требованию Росприроднадзора возместила нанесенный ущерб окружающей среде

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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия добилось возмещения вреда, причиненного почве в результате несанкционированного размещения отходов в Кадошкинском районе Мордовии.
По информации ведомства, несанкционированная свалка была выявлена в августе 2023 года. В 1,5 километрах от села Латышовка непосредственно на почве были зафиксированы навалы древесных отходов от сноса и разборки зданий, ветви деревьев, лом кирпичной кладки, отходы рубероида, стекловата и пенопласт. Площадь свалки составила более 1400 квадратных метров, масса отходов превысила 77 тонн.
Инспекторами Росприроднадзора было установлено, что государственная собственность на захламленный земельный участок не разграничена, а значит, ответственность за его надлежащее содержание несут местные органы власти.
Возмещать ущерб, причиненный почве, в добровольном порядке Администрация Кадошкинского района отказалась. Росприроднадзор был вынужден выйти с иском в суд.
Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд РМ в полном объеме поддержал требования надзорного органа и вынес решение о взыскании с Администрации района более 3,1 миллиона рублей ущерба, причиненного почве.
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