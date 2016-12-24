В Мордовии открыли новые «Точки роста»

В Мордовии в этом году начали работу еще 39 «Точек роста». Центры образования созданы благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

С их открытием в республике насчитывается 198 центров образования, 69 из которых цифрового и гуманитарного профилей и 129 – естественно-научной и технологической направленности. «Точки роста» оснащены современным оборудованием. Они открываются в сельской местности и в малых городах.

Главная цель центров — повысить качество образования в школах и способствовать расширению возможностей учеников. С использованием современной образовательной среды дети на качественно новом уровне будут изучать основы школьной программы по таким предметам, как химия, физика и биология, а также смогут получить дополнительное образование.