Социальный предприниматель из Мордовии дает бесплатные уроки иностранного языка

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок провоится на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию своего проекта по дополнительному образованию детей — Раиля Бикмаева. Школа иностранного языка, руководителем которой она является, дает возможность ученикам начальных классов получать знания совершенно бесплатно.

«Наша школа уже более тринадцати лет занимается с ребятами от начальных до выпускных классов, - рассказывает директор школы. - Благодаря полученному гранту в рамках проекта «Лидер» ребята начальных классов занимаются у нас на бесплатной основе. Также на полученные деньги мы закупили инвентарь для занятий и интерактивные доски».

Несмотря на то, что грант рассчитан до сентября текущего года, Раиля планирует продолжать бесплатное обучение ребят до 2025 года включительно.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Радует, что наши предприниматели заботятся о подрастающем поколении, их развитии, организуя внешкольные занятия для подростков».

Об этих и других мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.