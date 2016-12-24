В Мордовии двое пешеходов угодили под колеса иномарок

По информации Госавтоинспекции республики, 11 сентября в Мордовии произошло два ДТП с пешеходами, травмы в которых получили юная девушка и пожилая женщина.

В 16 часов 10 минут на пр. Ленина в Саранске 52-летний водитель автомашины «Шкода Октавия» совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с различными травмами доставили в Республиканскую клиническую больницу №4, откуда она с назначенным лечением была отпущена домой.

В 16 часов 10 минут на ул. Ленина в Рузаевке 74-летний водитель автомашины «Рено Логан» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая также переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Несовершеннолетняя сама обратилась в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

По данным Госавтоинспекции, водитель в обоих случаях управляли авто трезвыми.