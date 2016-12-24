13 сентября на «Огарев Арене» пройдет День первокурсника

Репортер

На мероприятии с 14:00 начнут работать интерактивные площадки: каждое подразделение университета расскажет первокурсникам о своей деятельности. Это поможет студентам определиться с тем, чем они хотят заниматься в вузе.

В 17:00 на «Огарев Арене» стартует студенческая вечеринка. В программе - выступление кавер-группы «Мед», DJ-сет от диджеев SMUR и S’ONE, номера от творческих коллективов студентов.

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