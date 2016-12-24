13 сентября на «Огарев Арене» пройдет День первокурсника

«Мы этой темой живем!»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
На мероприятии с 14:00 начнут работать интерактивные площадки: каждое подразделение университета расскажет первокурсникам о своей деятельности. Это поможет студентам определиться с тем, чем они хотят заниматься в вузе.
В 17:00 на «Огарев Арене» стартует студенческая вечеринка. В программе - выступление кавер-группы «Мед», DJ-сет от диджеев SMUR и S’ONE, номера от творческих коллективов студентов.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом