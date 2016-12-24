Поздравление Главы Мордовии с Днём программиста

Прямая линия
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём программиста!
Благодаря цифровым технологиям мир вокруг нас быстро меняется. И то, что недавно казалось недостижимым, сегодня стало привычным. В основе этих перемен - труд профессионалов IT-сферы.
В Мордовии живут и работают талантливые специалисты индустрии высоких технологий. Своими знаниями и умениями вы вносите значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, безопасность страны и республики.
У нас со школы поддерживается интерес ребят к IT-отрасли. Созданы профильные классы, работают детские технопарки, «Точки роста», центры технического творчества. Мы и в дальнейшем будем уделять пристальное внимание этой отрасли.
Желаю всему профессиональному IT-сообществу успехов, благополучия и новых идей!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме