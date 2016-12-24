Поздравление Главы Мордовии с Днём программиста

Репортер
Уважаемые работники сферы информационных технологий Мордовии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём программиста!

Благодаря цифровым технологиям мир вокруг нас быстро меняется. И то, что недавно казалось недостижимым, сегодня стало привычным. В основе этих перемен - труд профессионалов IT-сферы.

В Мордовии живут и работают талантливые специалисты индустрии высоких технологий. Своими знаниями и умениями вы вносите значительный вклад в развитие экономики, социальной сферы, безопасность страны и республики.

У нас со школы поддерживается интерес ребят к IT-отрасли. Созданы профильные классы, работают детские технопарки, «Точки роста», центры технического творчества. Мы и в дальнейшем будем уделять пристальное внимание этой отрасли.

Желаю всему профессиональному IT-сообществу успехов, благополучия и новых идей!

 

Глава Республики Мордовия         А. Здунов

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