Кадеты Мордовии готовятся к Параду Памяти

В школах Мордовии с действующими кадетскими классами начались занятия по строевой подготовке. По сложившейся традиции лучший расчет представит республику на Параде Памяти, который состоится 7 ноября на главной площади Самары.

Торжественное мероприятие посвящено историческому военному параду 7 ноября 1941 года, после которого бойцы Красной армии отправились прямиком на фронт. В Параде Памяти ежегодно принимают участие расчеты подразделений Российской Армии, силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-морских училищ из всех приволжских регионов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Воронежской областей.

В прошлом году Мордовию на Параде Памяти представляли ученики саранского лицея №26, которые вошли в пятерку лучших расчетов.