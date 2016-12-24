Кадеты Мордовии готовятся к Параду Памяти

«Этот труд оценят наши потомки»
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В школах Мордовии с действующими кадетскими классами начались занятия по строевой подготовке. По сложившейся традиции лучший расчет представит республику на Параде Памяти, который состоится 7 ноября на главной площади Самары.
Торжественное мероприятие посвящено историческому военному параду 7 ноября 1941 года, после которого бойцы Красной армии отправились прямиком на фронт. В Параде Памяти ежегодно принимают участие расчеты подразделений Российской Армии, силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-морских училищ из всех приволжских регионов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Воронежской областей.
В прошлом году Мордовию на Параде Памяти представляли ученики саранского лицея №26, которые вошли в пятерку лучших расчетов.
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