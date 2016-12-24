В Лямбирском районе Мордовии ведется капитальный ремонт поликлиники

«Это боль, которая вонзается в сердце!»
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В селе Лямбирь продолжается капитальный ремонт отделения поликлиники №2. К работам подрядчик приступил в январе этого года, завершить их он должен в начале следующего. Ремонт медицинского учреждения ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
На капитальный ремонт объекта направлено 64 миллиона рублей. К поликлинике уже подвели инженерные коммуникации, также полностью заменили вентиляционную систему. Сейчас рабочие приступили к отделке внутренних помещений.
Обновленную поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Кроме кабинетов врачей, там располагается диагностическая лаборатория, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологический и флюорографический аппараты, кабинет лечебной физкультуры и спортивной медицины, а также женская консультация.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»