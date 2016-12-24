В Лямбирском районе Мордовии ведется капитальный ремонт поликлиники

В селе Лямбирь продолжается капитальный ремонт отделения поликлиники №2. К работам подрядчик приступил в январе этого года, завершить их он должен в начале следующего. Ремонт медицинского учреждения ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

На капитальный ремонт объекта направлено 64 миллиона рублей. К поликлинике уже подвели инженерные коммуникации, также полностью заменили вентиляционную систему. Сейчас рабочие приступили к отделке внутренних помещений.

Обновленную поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Кроме кабинетов врачей, там располагается диагностическая лаборатория, функциональная и ультразвуковая диагностика, рентгенологический и флюорографический аппараты, кабинет лечебной физкультуры и спортивной медицины, а также женская консультация.