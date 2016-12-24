Нацпроект поддерживает предпринимателей бесплатной сувенирной продукцией

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнес-сообщество республики получает бесплатную сувенирную продукцию.

Комплексная услуга «Сувенирная продукция для субъектов МСП» дает возможность заказать рекламно-полиграфическую продукцию из широкого списка: визитки, календари, буклеты, х-баннеры, стенды, сувениры, брендированную одежду, флаеры, сумки и многое другое.

Максимальная сумма заказа в рамках нацпроекта составляет 10 000 рублей.

Для того чтобы воспользоваться бесплатной услугой, ИП и ООО, осуществляющим свою деятельность в Мордовии, необходимо заполнить заявку на сайте МСП.РФ: https://clck.ru/3BqyUz.

Количество мест ограничено!

Подробности по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77, доб. 616