Нацпроект поддерживает предпринимателей бесплатной сувенирной продукцией

Комплексное благоустройство
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнес-сообщество республики получает бесплатную сувенирную продукцию.
Комплексная услуга «Сувенирная продукция для субъектов МСП» дает возможность заказать рекламно-полиграфическую продукцию из широкого списка: визитки, календари, буклеты, х-баннеры, стенды, сувениры, брендированную одежду, флаеры, сумки и многое другое.
Максимальная сумма заказа в рамках нацпроекта составляет 10 000 рублей.
Для того чтобы воспользоваться бесплатной услугой, ИП и ООО, осуществляющим свою деятельность в Мордовии, необходимо заполнить заявку на сайте МСП.РФ: https://clck.ru/3BqyUz.
Количество мест ограничено!
Подробности по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77, доб. 616
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Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»
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