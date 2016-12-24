В Ельниковском районе будет работать мобильная приемная прокурора Мордовии

Заместитель прокурора Республики Мордовия Евгений Шевченко 13 сентября 2024 года в рамках работы мобильной приемной проведет прием жителей Ельниковского района.

Прием будет проходить с 11:30 до 12:30 прокуратуре Ельниковского района (с. Ельники, ул. Ленина, 14).

Запись осуществляется по телефонам:

8 (834-2) 47-55-05 (прокуратура республики);

8-(834-44) 2-61-66 или 2-61-76 (с. Ельники).

В информации надзорного ведомства отмечается, что для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.