В Ельниковском районе будет работать мобильная приемная прокурора Мордовии

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Заместитель прокурора Республики Мордовия Евгений Шевченко 13 сентября 2024 года в рамках работы мобильной приемной проведет прием жителей Ельниковского района.
Прием будет проходить с 11:30 до 12:30 прокуратуре Ельниковского района (с. Ельники, ул. Ленина, 14).
Запись осуществляется по телефонам:
8 (834-2) 47-55-05 (прокуратура республики);
8-(834-44) 2-61-66 или 2-61-76 (с. Ельники).
В информации надзорного ведомства отмечается, что для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.
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