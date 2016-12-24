В Мордовии выбирают лучшего участкового полиции

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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Во всероссийском конкурсе «Народный участковый» на региональном этапе участвуют 12 сотрудников полиции Мордовии.
Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте МВД по РМ с 11 по 20 сентября. Трое сотрудников, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй этап, который стартует 7 октября и длится 10 дней. Победитель второго этапа выходит на голосование на всероссийском уровне.
Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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