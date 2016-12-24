В Мордовии выбирают лучшего участкового полиции

Репортер

Во всероссийском конкурсе «Народный участковый» на региональном этапе участвуют 12 сотрудников полиции Мордовии.

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте МВД по РМ с 11 по 20 сентября. Трое сотрудников, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй этап, который стартует 7 октября и длится 10 дней. Победитель второго этапа выходит на голосование на всероссийском уровне.

Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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