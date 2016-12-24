В Мордовии выбирают лучшего участкового полиции

Во всероссийском конкурсе «Народный участковый» на региональном этапе участвуют 12 сотрудников полиции Мордовии.

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте МВД по РМ с 11 по 20 сентября. Трое сотрудников, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй этап, который стартует 7 октября и длится 10 дней. Победитель второго этапа выходит на голосование на всероссийском уровне.

Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.