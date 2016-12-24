В Мордовии проводится комплексная модернизация службы занятости

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 18 центров занятости Мордовии в этом году переходят на единые стандарты под брендом «Работа в России».

Комплексная модернизация кадровых центров – это не только изменение интерьеров и формирование современного визуального пространства, а также обучение и развитие сотрудников. За время реализации проекта более 100 специалистов службы занятости республики прошли программы повышения квалификации, получили новые знания и профессиональные навыки, став кадровыми и карьерными консультантами. До конца года планируется обучить еще 27 человек.

«Кадровые центры «Работа России» становятся надежными партнерами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека», - отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Взаимодействие с предприятиями в обновленных кадровых центрах строится в формате адресной помощи, учитывающей особенности бизнеса, текущую экономическую ситуацию, а также социодемографические тренды и тенденции на рынке труда. При поиске и подборе квалифицированных специалистов работодателей сопровождают персональные кадровые консультанты. Услуги предоставляются как в офлайн-формате, так и онлайн на портале «Работа России».

«В Мордовии флагманский центр занятости в Саранске был модернизирован в 2019 году. Кадровые центры нового образца также уже работают в Рузаевке, Краснослободском, Зубово-Полянском и Старошайговском районах республики. В этом году в новом формате будут работать еще 18 центров занятости», - говорит директор Центра занятости населения Республики Мордовии Игорь Юрченков.

Проект по комплексной модернизации позволяет обеспечить соответствие службы занятости постоянно меняющимся требованиям рынка труда, включая прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию работодателей.