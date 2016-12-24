В Саранске любитель махать кулаками по иску прокуратуры заплатит 60 тысяч рублей

Комплексное благоустройство
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По информации надзорного ведомства, в столице Мордовии прокуратура Октябрьского района провела по заявлению местного жителя проверку по факту причинения вреда здоровью его несовершеннолетнему сыну в ходе преступления.
В декабре 2023 года в Саранске в лифте нетрезвый мужчина ударил несовершеннолетнего в лицо, в результате чего у пострадавшего были зафиксированы кровоподтеки, перелом носа, ушибы мягких тканей.
Виновнику за умышленное причинение легкого вреда здоровью суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. В ходе рассмотрения уголовного дела гражданский иск о взыскании морального вреда заявлен не был.
С целью защиты прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд иск о взыскании с «кулачного бойца» компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
Судом исковые требования были удовлетворены в размере 60 тысяч рублей.
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