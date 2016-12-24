В Саранске любитель махать кулаками по иску прокуратуры заплатит 60 тысяч рублей

По информации надзорного ведомства, в столице Мордовии прокуратура Октябрьского района провела по заявлению местного жителя проверку по факту причинения вреда здоровью его несовершеннолетнему сыну в ходе преступления.

В декабре 2023 года в Саранске в лифте нетрезвый мужчина ударил несовершеннолетнего в лицо, в результате чего у пострадавшего были зафиксированы кровоподтеки, перелом носа, ушибы мягких тканей.

Виновнику за умышленное причинение легкого вреда здоровью суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. В ходе рассмотрения уголовного дела гражданский иск о взыскании морального вреда заявлен не был.

С целью защиты прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд иск о взыскании с «кулачного бойца» компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Судом исковые требования были удовлетворены в размере 60 тысяч рублей.