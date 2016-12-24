Среди регионов ПФО только в Мордовии за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

«Мы вместе!»
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
По данным федерального портала объясняем.рф, в Мордовии за минувшую неделю зафиксировали 78 случаев COVID-19 (против 80 неделей ранее).
Таким образом, наша республика осталась единственным регионом ПФО, где произошло снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией – во всех других окружных областях и республиках она выросла (в Татарстане аж в 2 раза).
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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