Среди регионов ПФО только в Мордовии за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

По данным федерального портала объясняем.рф, в Мордовии за минувшую неделю зафиксировали 78 случаев COVID-19 (против 80 неделей ранее).

Таким образом, наша республика осталась единственным регионом ПФО, где произошло снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией – во всех других окружных областях и республиках она выросла (в Татарстане аж в 2 раза).